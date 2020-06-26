https://news.day.az/society/1248111.html ГЭЦ обратился к абитуриентам
ГЭЦ обратился к абитуриентам
Учащиеся (абитуриенты), которые будут участвовать в выпускных экзаменах 2 и 3 июля, могут распечатать экзаменационный пропускной лист и декларацию о здоровье участника экзамена, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Оба документа распечатываются вместе с сайта ГЭЦ и подписываются самим абитуриентом.
Пропускной лист остается у абитуриента, декларацию необходимо отдать контролеру, поэтому эти документы необходимо распечатать на двух отдельных листах.
Напомним, что к зданию экзамена нужно подойти в то время, которое указано на пропускном листе.
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