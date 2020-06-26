Госкомтаможни об аресте начальника отдела

Одной из самых главных целей реформ, осуществляемых главой государства в таможенной сфере, является полное искоренение коррупции и обеспечение прозрачности. Государственный таможенный комитет (ГТК) постоянно проводит мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности, предотвращение нарушений законодательства и фактов коррупции в таможенной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГТК, в результате очередной успешной операции, проведенной сотрудниками Государственного таможенного комитета и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были разоблачены противозаконные действия сотрудника таможни.