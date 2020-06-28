Количество учеников в классе не должно превышать 25 человек.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Konkret.az заявил эксперт в области образования Кямран Асадов.

По словам эксперта, если количество детей превышает данный показатель, то следует открыть еще один класс.

Он также добавил, что наличие 30-40 учеников в одном классе ослабляет уровень преподавания.

Другой эксперт в области образования Алмаз Хасрат отметила сложность обучения 35-40 учеников в одном классе, особенно в начальной школе.

"Представьте себе, что в классе 40 детей, а у учителя всего 45 минут. То есть на каждого ученика приходится еле-еле минута. Это ложится тяжелым бременем на учителей", - сказал Алмаз Хасрат.