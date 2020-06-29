Председатель комитета ММ: Меры должны быть ужесточены, штрафы увеличены

"За последние 14 дней число случаев заражения COVID-19 в нашей стране увеличилось на 50 процентов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса в ходе обсуждения изменения в связи со штрафами за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов в Кодекс об административных правонарушениях, заявил председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов.

А.Амирасланов сказал, что это серьезный показатель: "Увеличение случаев инфицирования создает большую напряженность в системе здравоохранения. Происходящее показывает, что действующие меры неэффективны, они должны быть ужесточены, штрафы увеличены. Каждый из нас должен научиться защищать себя от коронавируса. Для нарушителей правил карантина уступок быть не должно".