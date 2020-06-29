Правила карантинного режима следует соблюдать неукоснительно, сказал Trend известный азербайджанский режиссер анимации, сценарист, заслуженный работник культуры Эльчин Хами Ахундов, передает Day.Az.

"Если вижу в общественном месте кого-то без защитной маски то, как представитель старшего поколения обязательно советую ее надеть. Сам, находясь в общественных местах, соблюдаю социальную дистанцию и других призываю поступать так же. Я в том возрасте, когда на меня люди равняются, и своим примером стараюсь показать, что нормы карантинного режима нужно соблюдать неукоснительно. В интернете появляется много ложной информации, и люди немного растерялись. Поэтому обязательно нужно прислушиваться к тому, что говорит правительство страны. В стране идет борьба с пандемией коронавируса, предпринимаются важные шаги в этом направлении, и нам, гражданам, своим сознательным поведением нужно в этом помогать. Чтобы выйти из этой ситуации, необходимо соблюдать режим карантина", - отметил заслуженный работник культуры.

По словам Эльчина Хами Ахундова, он по своей натуре домосед, и в период карантина время проводит в мастерской, общается в онлайн-режиме со своими учениками.

"Многие хотят получить знания в сфере анимации. Я направляю своих учеников, рассказываю о законах движения - в анимации это обязательный элемент", - подчеркнул он.

Известный художник-аниматор отметил, что на 14-18 октября текущего года в Азербайджане запланировано проведение Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM.

"Это будет уже третий по счету фестиваль. В этом году есть новшество - наряду с Баку, мы планируем провести его и в Шеки, при содействии Исполнительной власти этого города.

Во Франции есть такой город Анси, где уже на протяжении более 50 лет проводится Международный фестиваль анимационных фильмов, я очень хотел бы, чтобы в Шеки тоже проводился подобный фестиваль. В этом году мы планируем открытие фестиваля ANİMAFİLM провести в Баку, а закрытие - в Шеки. Подготовка к фестивалю идет, но в то же время, если, не дай Бог, пандемия затянется, мы наверное проведем фестиваль в формате онлайн", - добавил Эльчин Хами Ахундов, который является одним из организаторов проекта.