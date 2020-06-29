АПБ прояснило вопрос ненадлежащей утилизации опасных отходов в Джалилабаде

В связи с тем, что в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана выбрасывают на улицуиз Джалилабадской центральной районной больницы предметы, представляющие опасность для здоровья людей, Агентство сообщает, что информация о перевозке и утилизации этих вещей сотрудниками структуры не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, перевозка и утилизация указанных предметов, различных отходов из этой больницы не входит в функциональные обязанности Агентства, в связи с чем никаких поручений по поводу этого структуре дано не было.

Следует отметить, что в Лянкяранской региональной испытательной лаборатории Азербайджанского института пищевой безопасности (АГТИ) функционирует современный инсинератор (обезвреживание опасных отходов методом высокотемпературного сжигания) осуществляющий утилизацию биологических и медицинских отходов.

Учитывая условия пандемии, оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана был проинформирован о возможностях этого оборудования, и к процессу уничтожения биологических и медицинских отходов было привлечено оборудование исключительно этой лаборатории.

В настоящее время с помощью этого оборудования осуществляется утилизация биологических и медицинских отходов, связанных с пандемией в южной части Азербайджана.

Транспортировка и уничтожение других предметов из больниц, различных видов отходов, включая бытовые отходы, посуду, предназначенную для приготовления пищи, входят непосредственно в должностные полномочия соответствующих учреждений, а не Агентства пищевой безопасности, подчеркивают в структуре.