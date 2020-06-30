https://news.day.az/society/1249293.html В Азербайджане может быть продлен специальный карантинный режим - ДАТЫ
В Азербайджане может быть продлен специальный карантинный режим - ДАТЫ
В Азербайджане может быть продлен специальный карантинный режим до 19 июля.
Об этом сообщил на брифинге Оперативного штаба помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
Напомним, что согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров, с 00:00 21 июня 2020 г. по 06:00 5 июля 2020 г. в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Апшеронском районе был введен специальный карантинный режим.
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