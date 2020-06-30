https://news.day.az/society/1249330.html Результаты тестов будут сообщаться посредством e-tabib
Результаты тестов будут сообщаться посредством e-tabib
"Уже несколько дней как применяется мобильное приложение e-təbib".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, отвечая на вопрос в связи с СМС-сообщениями, приходящими людям, не сдававшим тестов на коронавирус.
Я.Гараева сказала, что людям уже несколько дней не приходят СМС, о результатах тестов будет сообщено посредством e-təbib: "Были определенные недостатки в связи с СМС, они уже устранены".
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