Результаты тестов будут сообщаться посредством e-tabib

"Уже несколько дней как применяется мобильное приложение e-təbib".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, отвечая на вопрос в связи с СМС-сообщениями, приходящими людям, не сдававшим тестов на коронавирус.

Я.Гараева сказала, что людям уже несколько дней не приходят СМС, о результатах тестов будет сообщено посредством e-təbib: "Были определенные недостатки в связи с СМС, они уже устранены".