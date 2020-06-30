Выявлены 88 человек, получивших SMS-разрешение по чужому удостоверению личности

"Установлены личности лиц, которые в течение дня без уважительных причин неоднократно по номеру чужого удостоверения личности обращались на номер 8103 "Системы получения разрешений и мониторинга в период действия особого карантинного режима".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в общей сложности было выявлено 88 граждан, нарушивших правила карантинного режима воспользовавшись данным методом.

Они были приглашены в управления, отделы и отделения полиции, с ними были профилактические беседы, получены их разъяснения. До их сведения было доведено, что если они и впредь допустят подобные действия, в их отношении будут приняты более серьезные административные меры.