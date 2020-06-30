https://news.day.az/society/1249360.html TƏBİB: В Азербайджане исследования по мутации коронавируса пока не проводятся
TƏBİB: В Азербайджане исследования по мутации коронавируса пока не проводятся
Информация о мутации вируса появилась в мировой прессе.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает Day.Az.
По ее словам, в Азербайджане исследования по мутации коронавируса не проводятся: "Информация, связанная с этим вопросом, является предметом исследований, которые еще предстоит провести. Это новый вирус. В Азербайджане в связи с этим планируется провести исследования".
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