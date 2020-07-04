На 450 улицах и проспектах Баку проводится усиленная дезинфекция

Исполнительная власть Баку проводит дезинфекционные работы в столице, сообщает в субботу Day.Az

По словам завотделом городского хозяйства ИВ Баку Аяза Гусейнова, к работам привлечены около двух тысяч человек, 40 единиц муниципальной и 20 единиц техники МВД.

Сегодня планируется продезинфицировать более 450 улиц и проспектов.