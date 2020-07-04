https://news.day.az/society/1250505.html На 450 улицах и проспектах Баку проводится усиленная дезинфекция - ФОТО
На 450 улицах и проспектах Баку проводится усиленная дезинфекция - ФОТО
Исполнительная власть Баку проводит дезинфекционные работы в столице, сообщает в субботу Day.Az
По словам завотделом городского хозяйства ИВ Баку Аяза Гусейнова, к работам привлечены около двух тысяч человек, 40 единиц муниципальной и 20 единиц техники МВД.
Сегодня планируется продезинфицировать более 450 улиц и проспектов.
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