В Баку еще один центр отдыха нарушил карантин

В Сабаильском районе Баку выявлен центр отдыха "Достлуг", в котором не соблюдались правила особого карантинного режима, нарушались требования социальной дистанции и действующих профилактических мер.

Как сообщили в пресс-службе Управления полиции города Баку, 5 июля администраторы и посетители базы отдыха были приглашены в отделение полиции, и против них были применены меры административного наказания, передает Day.Az. С задержанными были проведены профилактические и разъяснительные беседы, их проинформировали о том, что каждый человек, исходя из социальной ответственности и необходимости защищать себя, близких и других лиц, должен строго придерживаться действующих санитарно-гигиенических норм, правил и требований и призывать к этому других.

Задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.