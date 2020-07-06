Фикрет Адыгезалов и Ровшан Биннатли заразились коронавирусом, они госпитализированы

"Результаты тестов на COVID-19 двух наших сотрудников оказались положительными. Это Фикрет Адыгезалов и Ровшан Биннатли".

Об этом АПА сказала начальник отдела социальных медиа и связей с общественностью ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) Наргиз Рафиева, передает Day.Az.

Н.Рафиева отметила, что оба сотрудника госпитализированы: "В настоящее время сотрудники AzTV работают по графику дежурства. Если раньше работали 1000 человек, то теперь мы еще больше сократили численность".