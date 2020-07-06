В Азербайджане задержан мужчина, проявивший неуважение к военнослужащему

Задержан мужчина, продемонстрировавший неуважение к военнослужащему, проходящему службу в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Нарушитель записал действия на мобильный телефон и распространил видео в социальный сетях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, житель Гарадагского района Оруджали Зарбалиев (1986 г.р.) был вызван в 10-е отделение Гарадаского РУП, в отношении него начато расследование.

В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.