https://news.day.az/society/1251208.html В Азербайджане задержан мужчина, проявивший неуважение к военнослужащему - ВИДЕО
В Азербайджане задержан мужчина, проявивший неуважение к военнослужащему - ВИДЕО
Задержан мужчина, продемонстрировавший неуважение к военнослужащему, проходящему службу в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Нарушитель записал действия на мобильный телефон и распространил видео в социальный сетях.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, житель Гарадагского района Оруджали Зарбалиев (1986 г.р.) был вызван в 10-е отделение Гарадаского РУП, в отношении него начато расследование.
В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.
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