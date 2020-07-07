https://news.day.az/society/1251320.html В Исмайыллы произошел пожар
В Исмайыллы произошел пожар
В селе Сумагаллы Исмайыллинского района произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, cгорели 162 кв.м воспламеняющих конструкций сарая и 12 тонн сена, находящихся на крыше сарая, шины тракторного прицепа, находящегося рядом, и 3 тонны тюков сена, собранные на прицепе, а также 10 кв.м деревянных балок навеса общей площадью 90 кв.м.
Остальная часть навеса и стоящий рядом дом были защищены от огня, сообщает пресс-служба МЧС.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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