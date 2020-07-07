Названо число предприятий, нарушивших карантинный режим

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана усилило меры контроля в рамках профилактики коронавируса (COVID-19), сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

С 21 мая по 5 июля 2020 года в Баку и регионах было проведено 16 998 рейдов, в том числе в 876 туристических и отельных объектах, 7099 объектах общепита и 9 023 - продовольственных магазинах.

В отношении пяти туристических и отельных объектов, 209 объектов общепита и 326 продовольственных магазинов были составлены протоколы об административных проступках.

Также было принято решение о применении ограничительных мер в отношении 13 предприятий по продаже продуктов питания и 27 объектов общепита.

В Агентстве отметили, что несмотря на методические указания Кабмина, все еще выявляются случаи их нарушения: "К сожалению, в связи с продолжением случаев нарушения мер борьбы с коронавирусом ежедневно сотни граждан подвергаются заражению. Главными причинами заражения являются несоблюдение простых правил - соблюдение социальной дистанции, ношение маски и дезинфекция рук".