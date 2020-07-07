https://news.day.az/society/1251402.html В Сумгайыте задержан вооруженный мужчина
В Сумгайыте задержан вооруженный мужчина
В Сумгайыте задержан вооруженный человек.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 5 июля на территории 9-го микрорайона города Сумгайыт сотрудники Главного управления охраны задержали и доставили в 3-е отделение полиции жителя города В.Аббасова, который был в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе охотничью винтовку.
У него были изъяты охотничья винтовка с соответствующими документами, 5 патронов, 1 нож.
Ведется расследование.
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