Еще один сотрудник AzTV в тяжелом состоянии

Cадовник ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) Рамиз Наджафов заражен коронавирусом.

Как передает Day.Az, состояние сотрудника AzTV ухудшилось.

Следует отметить, что инфекция стала широко распространенной на этом телевидении. Два сотрудника AzTV уже умерли в результате коронавирусной инфекции, а Фикрет Адыгезалов и Ровшан Биннатли были госпитализированы. 