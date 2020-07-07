https://news.day.az/society/1251431.html Еще один сотрудник AzTV в тяжелом состоянии - из-за коронавируса
Еще один сотрудник AzTV в тяжелом состоянии - из-за коронавируса
Cадовник ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) Рамиз Наджафов заражен коронавирусом.
Как передает Day.Az, состояние сотрудника AzTV ухудшилось.
Следует отметить, что инфекция стала широко распространенной на этом телевидении. Два сотрудника AzTV уже умерли в результате коронавирусной инфекции, а Фикрет Адыгезалов и Ровшан Биннатли были госпитализированы.
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