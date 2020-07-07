В Баку задержана женщина-водитель, сильно превысившая скорость

Установлена личность водителя автомобиля марки KİA Optima (90 PB 038), ехавшего со скоростью 120-180 км/ч на отрезке дороги с максимальной разрешенной скоростью 60 км/ч, а затем снявшего видео и распространившего его в сети.

Как сообщил Day.Az начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с данными кадрами проведено расследование, задержана Парвана Гафарлы более известная как Пери Керимли.

Она признала совершенное ею административное нарушение, в ее отношении были приняты соответствующие меры.