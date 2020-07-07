С выпускных экзаменов для 11-х классов отстранили 5 человек

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов, проведенных 18 и 19 июня 2020 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), на экзамен не явились 488 из 21212 человек, участие которых было предусмотрено в экзамене.

А 5 человек были отстранены от участия в экзамене за нарушение правил.