https://news.day.az/society/1251697.html В одном из районов Баку ограничат подачу воды
В одном из районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в течение дня будут ограничения в подаче воды в 9-й микрорайон и территорию "Зейтунлуг" в Бинадинском районе Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Ограничения в подаче воды связаны с устранением аварии в водопроводной сети.
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