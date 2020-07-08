В одном из районов Баку ограничат подачу воды

Сегодня в течение дня будут ограничения в подаче воды в 9-й микрорайон и территорию "Зейтунлуг" в Бинадинском районе Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Ограничения в подаче воды связаны с устранением аварии в водопроводной сети.