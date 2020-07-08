https://news.day.az/society/1251767.html В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра
Министерство образования Азербайджана опубликовало расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 9 июля, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура"), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство образования.
Телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.
В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных задач, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам в подготовке к экзаменам.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре