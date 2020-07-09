325 транспортных средств пытались незаконно проехать через посты

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёйгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 8 июля до 00:00 9 июля 1 081 человек, находившийся в транспортных средствах, был привлечен к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, а за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 - 213 человек. В целом, к административной ответственности были привлечены 1 295 участников движения.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 55 транспортных средств, в том числе 20 - в направлении районов, 35 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах возвращены 90 транспортных средств, в том числе 25 - в направлении районов, 65- в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия возвращены 180 транспортных средства, в том числе 115 - в направлении районов, 65- в направлении столицы.

Всего возвращены 325 транспортных средств.