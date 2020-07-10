Лечение заразившегося коронавирусом врача Эльнура Абдуллы под контролем государства

Вопросы, связанные с лечением реаниматолога Эльнура Абдуллы, заразившегося инфекцией COVİD-19, находятся под контролем государства.

Об этом сказал директор Центральной больницы нефтяников (ЦБН) Муса Аббасов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что реаниматолог Центральной больницы нефтяников Эльнур Абдулла, который ведет борьбу с инфекцией COVİD-19, несколько дней назад был госпитализирован в связи с заражением.

По словам Мусы Аббасова, по поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой здоровье всех врачей, ведущих борьбу с пандемией в больницах особого типа, постоянно находится под особым контролем. Также осуществляются все необходимые меры для лечения медицинских работников, заразившихся этим вирусом.