Теперь штрафовать за неправильную парковку будет и полиция

Министерство внутренних дел (МВД) наделено новыми полномочиями.

Как сообщает Day.Az, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева об изменении в указ "О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VG "Об утверждении Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики" № 795 от 15 февраля 2016 года.

Ранее дела об административных правонарушениях в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные за нарушение правил остановки или стоянки на административной территории города Баку, рассматривались Бакинским транспортным агентством.

Согласно изменениям, МВД также наделено соответствующими полномочиями в этой сфере.

Таким образом, МВД имеет право наложить штраф в размере двадцати манатов за нарушение правил остановки или стоянки на административной территории города Баку, сорока манатов - за остановку или стоянку других транспортных средств на стоянке общего пользования или на растоянии менее 15 метров от дорожных знаков 5.12, 5.13, двадцати манатов - за оставление транспортного средства на месте для парковки более 24 часов.

Согласно указу, Министерству внутренних дел и Бакинскому транспортному агентству поручено принять меры для недопущения повторного привлечения лица к административной ответственности за одни и те же административные правонарушения в связи с нарушением правил остановки или стоянки.