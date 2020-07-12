В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 7 878 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 12-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 568 234 теста

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 642 человек, 356 человек из них находятся в реанимации, а 58 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.