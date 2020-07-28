https://news.day.az/society/1257167.html В этих районах Баку будут перебои в подаче воды
В этих районах Баку будут перебои в подаче воды
Сегодня в течение дня вода в Гарадагский, Сабаильский и Бинагадинский районы Баку, а также в города Ширван и Гаджигабул и села Гаджигабульского района, получающие воду из Кура-Бакинского магистрального водопровода, будет подаваться с ограничениями.
Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).
Отметим, что в связи с повышенной мутностью воды в реке Кура, возникшей из-за осадков и разливов горных рек, на водоочистных сооружениях Куры временно приостановлена очистка воды.
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