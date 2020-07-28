Азербайджан ведет переговоры с Россией о выполнении специальных авиарейсов

AZAL продолжает переговоры с рядом стран, включая Россию, о выполнении специальных авиарейсов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров.

По его словам, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ между странами, сферы гражданской авиации и туризма переживают очень сложный период.

"Начиная с 15 марта по сегодняшний день национальный авиаперевозчик Азербайджана и его партнеры выполнили 239 международных рейсов, которыми на Родину были привезены более 23 тысяч наших соотечественников. Также в соответствии с графиком Оперативного штаба Кабинета министров, авиакомпания AZAL продолжает выполнять чартерные рейсы по эвакуации соотечественников на Родину", - сказал Аскеров.

Он добавил, что после утверждения новых временных правил авиаперевозок в период пандемии, национальный авиаперевозчик Азербайджана и некоторые иностранные авиакомпании начали выполнять специальные международные рейсы по наиболее востребованным направлениям, таким как Стамбул, Лондон, Берлин, Дубай и Минск. При этом на рейсах AZAL для азербайджанских студентов, желающие вернуться на Родину, действует 30%-ная скидка на стоимость авиабилетов.

По словам Джахангира Аскерова, из-за продления карантинного режима и закрытия границ до 31 августа 2020 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов.

"Учитывая пожелания туристических компаний, озвученных накануне на видеоконференции, с 1 августа национальный авиаперевозчик Азербайджана откроет своим прямым агентам оффлайн-продажу на территории Азербайджана через Глобальную дистрибьюторскую систему (GDS). При этом, необходимо понимать, что основным источником доходов туроператоров должна быть не только продажа авиабилетов, а реализация готовых турпакетов, как это практикуется во всем мире. По опыту других стран, в первую очередь, в постпандемический период необходимо будет сосредоточиться на развитии внутреннего туризма, а "Азербайджанские Авиалинии" сделают нашу республику еще более доступной для приезда иностранных туристов", - добавил Джахангир Аскеров.