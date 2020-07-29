ГЭЦ о том, когда объявят итоги выпускных экзаменов в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завтра приступит к обработке протоколов сегодняшних выпускных (вступительных) экзаменов и выполненных заданий.

Как сообщили в среду Day.Az в Центре, экзамены были организованы в 14 городах и районах.

Для организации экзаменов в целом по республике было отведено 71 здание, 1051 экзаменационный зал. Для управления экзаменами назначен 71 общий, 186 экзаменационных руководителей, 1445 учителей-контролеров, 143 сотрудника, которые осуществляли пропуск участников, 71 представитель в зданиях.

В экзаменах предусматривалось участие порядка 14 тысяч учеников (абитуриентов).

В экзаменах также участвовали около 120 учащихся с физическими ограничениями (со слабым зрением и проблемами со слухом). Для них были выделены отдельные залы, индивидуальные контролеры и сурдопедагоги.

Экзамены были проведены в рамках требований и рекомендаций в связи с режимом карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно предварительным данным один человек был выдворен с экзамена, вследствие обнаружения у него мобильного телефона.

Ввиду того, что проверка заданий открытого типа, используемых в первом туре экзаменов по приему в вузы по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительных экзаменах в вузы по V группе специальностей и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования, а также в выпускных экзаменах для учеников 11-х классов требует продолжительного времени, результаты предусматривается огласить в течение трех недель.

Результаты выпускных (вступительных) экзаменов для 9-классников, а также экзаменов по азербайджанскому языку будут оглашены в течение ближайших пяти дней.