В Минюсте проведено расширенное заседание коллегии в формате видеоконференции

29 июля в Министерстве юстиции Азербайджана проведено расширенное заседание Коллегии в формате видеоконференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании была обсуждена работа, проделанная в текущем году, а также стоящие перед органами юстиции задачи.

Выступая на коллегии, министр юстиции Фикрет Мамедов, подчеркнул, что наша армия героически предотвратила коварную провокацию врага на государственной границе, и наш народ, тесно сплотившись вокруг главы государства, высказал свою всецелую поддержку армии.

Участники совещания почтили память шехидов - павших воинов.

Кроме того, были отмечены решительные шаги, предпринятые в нашей стране в борьбе с глобальной пандемией, а также широкомасштабные меры, предпринятые в этой области под патронажем Первого вице-президента республики Мехрибан ханым Алиевой.

Было отмечено, что в текущем году приняты необходимые профилактические меры в целях модернизации деятельности органов юстиции, организации работы в рамках режима особого карантина, подписан организационный приказ, утверждены соответствующие правила и инструкции, обеспечено их должное исполнение.

За этот период было подготовлено 1.210 законодательных актов, осуществлено около 1.8 миллиона нотариальных действий и зарегистрировано более 133 000 актов гражданского состояния.

Обеспечено исполнение 307 тысяч судебных решений, физическим и юридическим лицам было возмещено более 376 миллионов манатов. Было также обсуждено применение альтернативных механизмов исполнения в целях повышения эффективности работы в этой сфере.

Кроме того, в рамках исполнения поручений главы государства было расширено применение наказаний, альтернативных лишению свободы. К 1780 осужденным были применены электронные браслеты.

В результате применения недавно принятого законодательства по гуманизации уголовной политики, уже 130 осужденных были освобождены, 1250 человек были условно досрочно освобождены от отбывания наказания.

На коллегии было рассказано о расширении применения прогрессивных инноваций в деятельности органов юстиции и судебной системе в целях повышения удовлетворенности граждан.

Было отмечено проведение судебных процессов онлайн в формате видеоконференции, прием граждан в электронном режиме, осуществление нотариальных действий посредством видеосвязи. Была также подчеркнута исключительная важность внедрения этих инноваций в условиях пандемии.

На коллегии также были обсуждены задачи по организации деятельности органов юстиции в соответствии с высокими требованиями главы государства, даны указания по проявлению чуткого и заботливого отношения к обращениям граждан, должному этическому поведению сотрудников, повышению прозрачности и удовлетворенности граждан, недопустимости коррупции и созданию атмосферы нетерпимости к коррупции, а также другие конкретные поручения.