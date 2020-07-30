"Азерсу“ перейдет на усиленный режим работы

ОАО "Азерсу" в нерабочие дни в связи с Гурбан байрамы будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в ЗАО, в связи с этим в аппарате и местных управлениях ОАО будут организованы дежурства. Аварийные бригады и колл-центр "955" будут оказывать гражданам круглосуточное услуги. В эти дни какие-либо запланированные ограничения в водоснабжении не предусмотрены.

Для устойчивого снабжения населения питьевой водой, предотвращения возможных аварийных ситуаций в праздничные дни будут приниматься оперативные меры.

Просьба к потребителям в случае возникновения проблем в связи с водоснабжением и канализационными услугами обращаться в колл-центр ОАО "Азерсу" по телефону 955.