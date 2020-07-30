Коронавирус частично утратил прежнюю остроту симптомов

Коронавирус относительно растерял прежние симптомы, его осложнения наблюдаются все реже.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend врач, лечащий больных коронавирусом, Эльнур Эльдароглу.

По его словам, если раньше у больных наблюдались такие проявления болезни как дыхательная недостаточность, першение в горле и сопровождающийся продолжительными спазмами кашель, то теперь эти симптомы наблюдаются все реже и в более легкой форме.

Врач отметил, что если раньше больных коронавирусом с пневмонией лечили две-четыре недели, то теперь такие больные лечатся за 7-10 дней.

"Выздоровевшим больным кажется, что их легкие уже навсегда останутся с патологией, никогда не восстановятся. Однако это абсолютно ошибочное мнение. Больные коронавирусом восстанавливаются точно так же, как перенесшие другие бактериальные и вирусные пневмонии. Нет никакого повода для паники", - сказал Эльдароглу.

Врач порекомендовал принимать средства, которые укрепляют бронхи, в том числе от кашля и способствующие реабилитации легких. Специалист также порекомендовал дважды в день принимать отвар плодов рожкового дерева и бронхиальную пасту. По его словам, это укрепляет иммунную систему, устраняет спазмы в бронхах и помогает насыщению легкие кислородом.