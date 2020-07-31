Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится: "Поздравляем граждан нашей страны с наступающим праздником Гурбан байрамы, желаем им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Сообщаем, что в этом году из-за пандемии в отличие от прошлых лет запрещены массовое скопление людей при жертвоприношении животных и продажа их мяса вне установленных мест.

В соответствии с требованиями особого карантинного режима с целью приобретения животных для жертвоприношения на ярмарках онлайн-продажи следует обращаться на новый портал продаж (www.qurbanliq.kendden.az).

Еще раз просим граждан соблюдать все правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в связи с особым карантинным режимом".