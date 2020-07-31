МВД обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан
Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан.
Как сообщает Day.Az, в обращении говорится: "Поздравляем граждан нашей страны с наступающим праздником Гурбан байрамы, желаем им крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Сообщаем, что в этом году из-за пандемии в отличие от прошлых лет запрещены массовое скопление людей при жертвоприношении животных и продажа их мяса вне установленных мест.
В соответствии с требованиями особого карантинного режима с целью приобретения животных для жертвоприношения на ярмарках онлайн-продажи следует обращаться на новый портал продаж (www.qurbanliq.kendden.az).
Еще раз просим граждан соблюдать все правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в связи с особым карантинным режимом".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре