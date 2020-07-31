В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 714 пациентов

В Азербайджане выявлено 318 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 714, скончались 7 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 31 878 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 25 882, скончались 448 человек. Число активных больных - 5 548 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 789, в целом - 724 953 теста.