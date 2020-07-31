https://news.day.az/society/1258335.html В результате пожара в Сиязане погибли 2 человека
В результате пожара в Сиязане погибли 2 человека
Два человека погибли в результате пожара, произошедшего сегодня близ села Садан Сиязаньского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители села, получившие тяжелые ожоги, Зейналов Джахангир Ахмедшад оглу (1970 г.р.) и Ганбаев Низами Али (1956 г.р.) были доставлены в одно из столичных медицинских учреждений, но спасти их жизнь не удалось.
Дж.Зейналов - брат представителя Исполнительной власти Сиязаньского района в селе Садан.
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