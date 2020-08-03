https://news.day.az/society/1259001.html В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
Сегодня в Азербайджане проведено 5 874 теста на коронавирус.
Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на третье августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 744 837 тестов.
Число активных больных составляет 4 456 человек, 259 человек из них в реанимации, а 62 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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