В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 5 874 теста на коронавирус.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на третье августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 744 837 тестов.

Число активных больных составляет 4 456 человек, 259 человек из них в реанимации, а 62 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания.