https://news.day.az/society/1260091.html TƏBİB назвало количество проведенных сегодня тестов на коронавирус - ФОТО
TƏBİB назвало количество проведенных сегодня тестов на коронавирус - ФОТО
Сегодня в Азербайджане проведено 7 050 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 6-е августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 766 179 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 493 человека, 263 из них находятся в реанимации, а 58 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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