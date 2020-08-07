Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший

В Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Мухаммади Сабунчинского района столкнулись автомобили марок "Ravon" и "KİA". От удара автомобиль "KİA" сошел с дороги и перевернулся.

Водитель "KİA" госпитализирован с тяжелой травмой.

По факту проводится расследование.