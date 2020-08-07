https://news.day.az/society/1260391.html Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший - ФОТО
В Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Мухаммади Сабунчинского района столкнулись автомобили марок "Ravon" и "KİA". От удара автомобиль "KİA" сошел с дороги и перевернулся.
Водитель "KİA" госпитализирован с тяжелой травмой.
По факту проводится расследование.
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