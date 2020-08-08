В Азербайджане утвердили новые правила работы отелей в связи с пандемией

В отелях Азербайджана будут созданы группы оперативного контроля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров.

Согласно документу, Кабмин утвердил "Правила организации гостиниц в Азербайджанской Республике во время пандемии коронавируса (COVID-19)".

В частности:

- Отели должны будут регулировать количество принимаемых ими гостей так, чтобы была возможность везде соблюдать социальное дистанцирование.

- Отелям рекомендовано давать гостям возможность отменять бронь без санкций.

- Гостиницы обязаны информировать заранее об имеющихся ограничениях.

- Персонал обязан организовывать очереди с соблюдением дистанции между гостями.

- Везде, куда могут попасть постояльцы, должны быть запасы санитайзеров с дозаторами и достаточное количество масок.

- На всех территориях отелей должны соблюдаться ограничения, установленные Кабинетом министров - а именно запрет на сбор более 5 человек.

- Отелям запрещается проводить мероприятия для гостей (концерты и развлекательные программы) в закрытых помещениях

- Отели будут обязаны максимально принимать оплату безналичным способом. После использования гостем терминал должен быть обработан санитайзером. Для оплаты наличными должны использоваться отдельные ёмкости - чтобы гости не контактировали непосредственно с сотрудником отеля.

Кроме того, персонал отелей в обязательном порядке раз в неделю должен проходить тестирование на COVID-19. Ежедневно, при выходе на работу, сотрудникам отелей будут мерить температуру. Данные об этом нужно хранить 14 дней.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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