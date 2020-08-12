В Баку и Хырдалане погибли 3 человека

В Баку и Хырдалане произошли ДТП, погибли 3 человека.

Как сообщили Day.Az в МВД, 11 августа около 22:00 на территории поселка Бузовна Хазарского района автомобиль марки "Renault", за рулем которого находился Э.Рагимов, насмерть сбил переходящего дорогу 40-45-летнего мужчину.

11 августа около 4:00 на территории города Хырдалан автомобиль марки "Mazda", за рулем которого находился М.Кязымов, сбил пешехода - жителя поселка Хокмали Эльданиза Рустамова. Э.Рустамов был госпитализирован и скончался в больнице.

В тот же день около 22:00 в автобусном гараже на территории города Хырдалан работающий там житель города Шеки Э.Бадалов на автобусе марки "Daewoo" по неосторожности сбил своего коллегу Табриза Гасанова. Т.Гасанов скончался по дороге в больницу.

Ведется расследование по всем 3 фактам.