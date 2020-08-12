https://news.day.az/society/1261814.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 202 пациента - заразились всего 93 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 202 пациента - заразились всего 93 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 202 пациента, заразились всего 93, умерли двое.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 824 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 058, скончались 497 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 269 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 054, в целом же - 804 513 тестов.
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