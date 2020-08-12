В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 202 пациента, заразились всего 93, умерли двое.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 824 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 058, скончались 497 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 269 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 054, в целом же - 804 513 тестов.