Минобразования опровергло информацию об инструкциях по организации обучения в школах

Министерство образования не давало каких-либо инструкций по организации обучения в школах

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарат Валехов.

По его словам, от некоторых представителей общественности в министерство поступали предложения об организации обучения и деятельности в школах в случае их открытия.

Оценив эти предложения как механизм обратной связи с общественностью, Джасарат Валехов отметил, что пока нет каких-либо заключений о том, как будет осуществляться деятельность в школах. По словам представителя министерства, в настоящее время в связи с этим ведутся обсуждения.