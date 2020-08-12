https://news.day.az/society/1261832.html Минобразования опровергло информацию об инструкциях по организации обучения в школах
Минобразования опровергло информацию об инструкциях по организации обучения в школах
Министерство образования не давало каких-либо инструкций по организации обучения в школах
Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарат Валехов.
По его словам, от некоторых представителей общественности в министерство поступали предложения об организации обучения и деятельности в школах в случае их открытия.
Оценив эти предложения как механизм обратной связи с общественностью, Джасарат Валехов отметил, что пока нет каких-либо заключений о том, как будет осуществляться деятельность в школах. По словам представителя министерства, в настоящее время в связи с этим ведутся обсуждения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре