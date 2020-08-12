В Азербайджане предлагается сократить длительность уроков и увеличить время перемен в школах

В министерство образования Азербайджана от представителей общественности продолжают поступать обращения с предложениями, по поводу работы школ в период пандемии.

Как сообщает в среду Day.Az, предлагается сделать посещение школ необязательным, а также сократить длительность уроков до 35 минут, а время на перемену между уроками определить сроком в 10 минут.

В целях предотвращения скученности и сокращения и контактов предлагается задействовать все входы школьного здания. Также предлагается нанести разметочные линии перед школьными зданиями для соблюдения социальной дистанции, выдавать школьникам учебники в специальных упаковках.

Также предлагается обеспечить школьный персонал надлежащими защитными средствами, при необходимости спецодеждой, перчатками, медицинскими масками , дезинфицирующими средствами, в соответствии с врачебным заключением не пропускать в школу учащихся с высокой температурой тела, установить оборудовать входы дезинфекторами, измерять температуру тел посетителей.