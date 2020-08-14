В Азербайджане начато проведение судебных процессов в новом формате

В связи со вступлением в силу 15 июля нового закона министерством юстиции незамедлительно были приняты необходимые меры по началу проведения судебных процессов по уголовным делам в онлайн-режиме в формате видеоконференций, сообщили Day.Az в министерстве.

На сегодня судами посредством видеоконференций рассмотрено около 400 обращений, в том числе об условно-досрочном освобождении и переводе в пенитенциарные учреждения участкового типа. В результате продолжительного применения этих гуманистических мер и использования современных информационных технологий в этом году 1 727 человек были досрочно освобождены или переведены в учреждения с облегченными условиями отбывания наказания, из которых около 80 процентов, или дела 1 333 человек, пришлись на период пандемии. При этом 493 арестованных лица, в том числе 408 во время пандемии, были переведены под домашний арест или в их отношении были применены другие альтернативные меры пресечения.