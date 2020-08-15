В Баку проводится очередная масштабная дезинфекция

В соответствии с поручениями и указаниями руководства страны, в период особого карантинного режима, действующего в городе Баку, исполнительная власть города продолжает проводить во всех районах Баку усиленные комплексные меры в целях борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ИВ Баку, дезинфекционные работы проводятся на центральных улицах, а также на улицах в поселках и жилых массивах столицы сотрудниками структур исполнительной власти города Баку с привлечением 40 единиц спецтехники коммунальных служб. К работам привлечены две тысячи сотрудников структур исполнительной власти города.

Жители столицы заранее предупреждены через СМИ о проведении этих мер, и им рекомендовано не выходить в это время из дома без особой необходимости, учитывая использование при дезинфекции веществ с определенной токсичностью.

Личный состав министерства внутренних дел также принимает активное участие в проведении дезинфекционных работ с привлечением 20 единиц автотранспортных средств специального назначения.

Наряду с дезинфекционными работами, проводимыми на улицах, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку продолжают медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия в более чем 11 тысячах жилых зданий, лифтовых кабинах, жилых кварталах, спортивно-развлекательных сооружениях.

Работники коммунальных служб обеспечены необходимой защитной одеждой, масками, очками и другими средствами, новыми дезинфицирующими аппаратами.