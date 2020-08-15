Поездки в районы Азербайджана пока остаются под запретом.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, разрешение ездить в районы по командировочным листам привело к изменениям в эпидемиологической ситуации и новым заражениям.

"Поэтому пока что разрешать поездки из Баку в регионы рано", - сказал на брифинге Хикмет Гаджиев.