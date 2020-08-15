Помощник Президента о возобновлении работы общественного транспорта в выходные

Решение о запрете на функционирование общественного транспорта в выходные пока остается в силе.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, послабления карантина вводятся поэтапно.

"Уже начинают применяться ранее анонсированные послабления в связи с деятельностью предприятий общественного питания. В последующие недели будет обсужден вопрос возобновления деятельности общественного транспорта в выходные", - подчеркнул Гаджиев.