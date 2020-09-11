Будут ли работать буфеты в школах?

Буфеты в школах функционировать не будут.

Как сообщает Day.Az, об этом на онлайн-пресс-конференции, посвященной решению Кабинета министров "О временных правилах организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в период карантинного режима", сказал советник министра образования Рустам Агаев.

"Учащиеся начальных классов смогут принести с собой еду и поесть во время перемены. Открытие буфетов пока не предусмотрено. Столовые будут функционировать только в школах-интернатах".