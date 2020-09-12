https://news.day.az/society/1270104.html В Баку Volkswagen насмерть сбил пешехода - ФОТО
В Баку Volkswagen насмерть сбил пешехода - ФОТО
В Низаминском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Рустама Рустамова.
Автомобиль марки Volkswagen, управляемый Орханом Гасановым, сбил мужчину 25-30 лет. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Водитель задержан. Выясняются обстоятельства происшествия.
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