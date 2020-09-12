В Баку Volkswagen насмерть сбил пешехода

В Низаминском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Рустама Рустамова.

Автомобиль марки Volkswagen, управляемый Орханом Гасановым, сбил мужчину 25-30 лет. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Водитель задержан. Выясняются обстоятельства происшествия.  