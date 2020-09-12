Кабмин Азербайджана о поправках в «Порядок госрегистрации актов гражданского состояния»
Кабинет министров Азербайджана прокомментировал поправки в "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Как говорится в сообщении, настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Семейным кодексом Азербайджана в интересах государства и общества, в целях защиты личных, а также имущественных прав граждан, он определяет порядок государственной регистрации актов гражданского состояния органами государственной регистрации актов гражданского состояния, дворцами бракосочетания министерства юстиции Азербайджана и министерства юстиции Нахчыванской АР на территории Нахчыванской АР, зарубежными консульскими учреждениями МИД Азербайджана, в городах районного подчинения, поселках и селах - представительствами исполнительных властей района, города, района в городе.
В связи с поправками в Порядок, из п.12.2.3. Закона "О государственной пошлине" исключаются слова "если является лицом, осужденным к лишению свободы на срок не менее чем три года".
Согласно указанной поправке действия, за которые должна взиматься государственная пошлина для государственной регистрации актов гражданского состояния, освобождены от её оплаты.
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